Monchique. 44 pessoas feridas, uma em estado grave

Quarenta e quatro pessoas ficaram feridas na sequência do incêndio que lavra em Monchique desde sexta-feira. Apenas uma encontra-se em estado grave.



O último balanço foi feito esta manhã, durante uma conferência de imprensa da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

Ontem à noite, o balanço oficial era de 24 pessoas. Fonte da ANPC revelou à agência Lusa que a vítima em estado grave é uma mulher de 72 anos. A vítima teve mesmo de ser transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Durante a noite, as chamas ladearam a barragem de Odelouca e progrediam esta manhã em direção à Estrada Nacional 124. Foram colocadas no terreno várias máquinas de rastro para tentar travar o avanço do fogo. O incêndio obrigou a evacuar as localidades de Caldas de Monchique, Rasmalho, Monchicão, Barranco do Banho e Montinho, disse o mesmo responsável à Lusa.

O incêndio em Monchique deflagrou às 13h30 de sexta-feira. Esta manhã, pelas 08h00, as chamas eram combatidas por 1072 operacionais, apoiados por 324 meios terrestres e três aéreos.