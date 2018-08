“Não respondo às provocações do senhor Bruno de Carvalho”, diz Jaime Marta Soares

Declarações do presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting

Depois de esta segunda-feira ter recebido uma providência cautelar que obriga o Sporting a aceitar a recandidatura do ex-presidente leonino, Jaime Marta Soares disse que não iria responder às críticas feitas por Bruno de Carvalho.

“Não respondo às provocações do senhor Bruno de Carvalho. A mim não me ofende quem quer, só quem eu deixo”, afirmou Jaime Marta Soares. O mesmo acrescentou: “Ignoro mesmo, não sei se escreve ou deixa de escrever, só temos de nos preocupar com quem tenha algum nível educacional, que seja respeitável, que tenha credibilidade na opinião pública. Passa-me ao lado, ignoro”

“Hoje, para nosso gáudio, fez-se justiça e obtivemos, de uma providência cautelar colocada, a obrigatoriedade do Sporting de receber a nossa candidatura sob pena de crime de desobediência”, afirmou esta segunda-feira Bruno de Carvalho.



Bruno de Carvalho vai entregar a candidatura, de novo, e Jaime Marta Soares afirma que esta “será analisada como todas as outras”.