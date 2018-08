Filme do Winnie The Pooh proibido na China

As autoridades chinesas proibiram a estreia do novo filme Winnie The Pooh, denominado "Christopher Robin", da Disney. Não foi apresentada qualquer justificação, mas pensa-se que o governo chinês bloqueou as imagens depois de terem surgido publicações nas redes sociais que assemelhavam o Winnie The Pooh ao presidente, Xi Jinping, uma vez que o Partido Comunista do país não admite atitudes que denigram a imagem do seu líder.

As montagens que comparam o pequeno urso ao presidente da China não são uma novidade. Já em 2013 tinha sido divulgada uma fotografia de Xi Jinping com o então presidente norte-americano, Barack Obama, ao lado de uma imagem do Winnie The Pooh com o amigo Tigger.

No ano seguinte, surgiu uma representação que junta uma fotografia do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, a apertar a mão de Xi Jinping, com uma imagem de Eeyore - outra das personagens do Winnie The Pooh - a fazer o mesmo gesto com o amigo urso.

Mais recentemente, em julho, o canal de televisão norte-americano HBO também foi bloqueado na China, depois do apresentador John Oliver ter falado das comparações do presidente chinês com o urso Winnie The Pooh e ter feito piadas com a reação de Xi Jinping perante a situação.

Recorde-se que sites como o Youtube e as redes sociais Facebook e Twitter estão bloqueados na China. Em alternativa, os chineses usam o WeChat e o Weibo.