Katia Aveiro deixa Portugal: “Espero que um dia volte”

Dizem por aí que devemos seguir em frente, e é isso que estou a fazer agora. É como uma velha frase que diz: "Vai a lugares onde tu és querida e não tolerada “Eu poderia falar sobre toda a minha vida ,sobre todos os meus passos,e planos ,mas não posso ,não quero , não devo o melhor eu guardo para mim,mas juro que estou feliz ,tão feliz 😊❤️❤️😊.Já estou dentro do avião do lado do meu Mini homem 👩‍👦apreciando a paisagem das casinhas e montanhas que vão ficando cada vez mais pequeninas ( respondendo a mil perguntas dos porquês). Pego no meu iPad com a foto de capa do meu mais velho 👩‍👦só para senti-lo mais presente (‘é ,o facto de eles crescerem tem destas coisas,não nos acompanham sempre ‘)para escrever as minhas novas ideias ,receitas e projectos .Vocês nem devem estar percebendo, mas sim vou embora ( vou estrear uma nova casa longe daqui )Eu espero que um dia eu volte,e sempre vou voltar ao meu lugar ,terei sempre alguém á espera eu sei que sim .Só caiu a fixa de verdade agora enquanto escrevo estas palavras . Agora percebi sobre a verdadeira mudança a verdadeira escolha com as consequências ,a vida é isto ,falaram-me que sou corajosa demais ,e até sou ,sou destemida e acredito em ciclos ,em mudanças . Ao contrário de muita gente, eu nunca me permiti chegar ao fundo do poço,nunca me permiti parar ,nunca quis ser o que os outros queriam que eu fosse ,sempre fui eu ,deste o meu primeiro suspiro ,ás vezes penso o necessário faço o suficiente e aprendo ,tiro lições . Nunca fui amarga ou fechada para o mundo (mas admito apeguei-me muitas vezes a lugares e a gentes)isto é só o Recomeço do incerto em busca de um certo,e é isso eu vou ,mas sempre volto,a boa filha sempre volta(não é o que dizem ?!)até um dia destes Portugal . #restaurante #brasil #tantosprojectos #tantacoisapararealizar#abençoada #principiodertantacoisa#familiasempredolado #work #deusnocomando🙏

