Kovacic troca Real Madrid por Chelsea

Mateo Kovacic está de saída do Real Madrid. O médio croata de 24 anos já viajou para Londres e deverá ser oficializado nas próximas horas como reforço do Chelsea - por empréstimo dos merengues, que acedem assim ao desejo do jogador. Já em junho, ainda durante o Mundial, Kovacic assumia que queria jogar mais e, tendo isso em perspetiva, a única solução seria mesmo deixar o clube.

Quem fica agora com menos matéria-prima é Julen Lopetegui. O novo técnico do Real Madrid, de resto, não perdeu tempo a assumir que agora é preciso "procurar soluções" face à saída de Kovacic, à margem do triunfo por 2-1 sobre a Roma, em encontro disputado esta madrugada e referente à International Champions Cup, torneio de pré-temporada que se disputa nos Estados Unidos.

Kovacic chegou ao Real Madrid no verão de 2015, com os merengues a pagar 31 milhões de euros ao Inter de Milão, que dois anos antes havia gasto 11 milhões para o resgatar ao Dínamo de Zagreb. Em Madrid, o médio croata conquistou um campeonato e três Ligas dos Campeões, entre outros troféus, mas nunca conseguiu ganhar a titularidade, algo que vai tentar agora no Chelsea.

Já Modric parece estar cada vez mais longe de deixar os merengues. O também internacional croata regressou esta quarta-feira aos trabalhos dos blancos, depois de um período de férias após a histórica participação no Mundial (capitaneou a Croácia até à final, perdida para a França), e tudo indica que vá continuar a representar o clube onde alinha desde 2012, após quatro anos no Tottenham.