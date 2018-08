PJ prende suspeito de pedofilia a pedido do Brasil

A Polícia Judiciária deteve um homem de 37 anos por pedofilia e pornografia infantil a pedido das autoridades brasileiras. O suspeito já estava a ser investigado em Portugal por crimes da mesma natureza.



Segundo fonte da PJ, da investigação brasileira resultaram "fortes indícios da prática dos crimes de violação de uma criança de 13 anos de idade e de pornografia de menores".



O suspeito já tinha sido detido em Portugal no final do mês passado, tendo ficado, no entanto, em liberdade a aguardar julgamento.



Agora, na sequência do mandado de detenção internacional, será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Relação de Évora, "para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".