Joana Amaral Dias: ‘Acha que preciso de comprimidos para dormir?’

Nas férias vai continuar a utilizar as redes sociais e a usar a internet?

Vou sim.

Qual o seu maior vício em férias?

Redes sociais.

Qual a sua maior virtude?

Redes sociais.

Fecha a torneira quando lava os dentes?

Fecho a torneira sim, Super Nanny. Só não fecho os olhos à poluição das gigantes indústrias.

Em férias faz reciclagem do lixo?

Penso que férias são intrinsecamente reciclagem do lixo. Fora isso, de qual? O que boia no oceano?

Com quem não se quer cruzar de todo?

Com um incêndio.

Qual o seu acessório imprescindível?

Relatório e contas do Fundo de Resolução da Banca.

Qual foi a última coisa que comprou por mil euros?

IVA.

Em férias é tempo de farra ou de descansar?

Qual a diferença?

Vai a museus? Qual foi o último que visitou?

Visitei virtualmente o museu dos descobrimentos, da escravatura, tortura, racismo, ocupação, esbulho e sadismo de Portugal, proposto por Fernando Medina.

Que livros pensa conseguir ler em férias?

As provas do meu livro novo.

Em que hotel mais gostou de estar em Portugal e no estrangeiro?

Em Portugal, o alojamento local de Ricardo Robles. No estrangeiro, o air b’ n’b em Paris de José Sócrates.

Qual o seu restaurante preferido?

A messe militar de Tancos.

Convida a pessoa da sua vida para jantar. Que sobremesa prepara?

Cerelac ainda é a preferida Dela.

Esqueceram-se de cobrar as sobremesas do seu almoço. Cala-se ou avisa o empregado?

Não peço opinião à Raríssimas, isso é certo.

Já roubou? O quê?

Já. Um coração, meia dúzia de ideias e muito tempo.

Rádio ou smartphone?

Silêncio.

Que músicas vai levar consigo?

A musiquinha que é melhor não criticar a geringonça porque senão vem aí a direita é que não.

Compra jornais e revistas? Quais?

Compro só o SOL.

Tem algum hobby?

Redes sociais

Que talento pagaria para ter?

O de Ronaldo.

Qual o político que mais admira ou admirou?

Mujica.

Há pessoas insubornáveis ou todos temos um preço?

Mujica

Toma comprimidos para dormir?

Acha que preciso?

BI

Nome: Joana Amaral Dias

Data de nascimento e local: 13 de maio de 1973, em Luanda

Residência: Lisboa

Profissão: Psicóloga