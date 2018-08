Instalou câmaras e filmou dezenas de mulheres às escondidas

O homem, natural da Nova Zelândia, gravou 219 filmes enquanto as mulheres tomavam banho na sua guest house

Um neozelandês admitiu perante a justiça que filmou às escondidas mulheres hospedadas na sua gest house e colocou as imagens num site pornográfico. Entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, o homem realizou 219 filmagens de 34 mulheres diferentes, a maioria com menos de 30 anos.

De acordo com a BBC, as câmaras foram colocadas no duche, disfarçadas dentro de frascos de champô. Estavam colocadas para filmar apenas entre os ombros e os joelhos, mas em algumas filmagens consegue ver-se o rosto das mulheres.

O homem, de Hawke's Bay, na ilha do Norte, cuja identidade não foi revelada para proteger a sua mulher, já admitiu o seu crime. Em fevereiro, quando foi detido, disse que o tinha feito "pela emoção e pelo risco de ser apanhado".

A polícia contactou as 34 mulheres filmadas que se mostraram chocadas e revoltadas com a invasão da sua privacidade..