Monchique. Marcelo e Costa preparam visita às áreas afetadas

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa estão a articular agendas para poderem deslocar-se a Monchique e visitar as zonas afetadas pelos incêndios. No entanto, segundo fonte do gabinete do primeiro-ministro disse à Lusa, ainda não há datas marcadas.

As visitas serão distribuídas em três fases, começando hoje com a deslocação de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna aos concelhos afetados. Seguir-se-á a visita de António Costa e por último irá o Presidente da República.

Com o primeiro-ministro viajam também os responsáveis pelas pastas da habitação, agricultura, segurança social e turismo e estão já a ser preparadas reuniões entre o governo e os autarcas de Monchique, Silves e Portimão, os concelhos afetados pelo incêndio. Costa irá receber também a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e a Associação de Municípios do Algarve para fazer o ponto de situação e averiguar quais as necessidades imediatas para as populações.

O incêndio foi na manhã desta sexta-feira dado como “dominado”. Durante o decorrer do fogo, e ao contrário do que aconteceu em Pedrógão Grande, tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa não se deslocaram ao teatro de operações.