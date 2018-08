Lisboa entre as 20 cidades mais saudáveis do mundo

A capital portuguesa destacou-se entre as 20 melhores cidades europeias no que toca à qualidade de saúde. A Holanda está duplamente representada no top três , com Amesterdão no primeiro lugar e Roterdão em terceiro, enquanto a capital da Noruega segue em segundo.

Para a decisão foram tidos em conta dez critérios, tais como a média de horas em que um país tem sol anualmente, a expectativa média de vida à nascença – que se baseou nos dados da CIA World Factbook –, o número total de dias de férias anuais – utilizando dados da UBS Global Cities Ranking 2018 –, ou qualidade do ar e da água – de acordo com a Numbeo Pollution Index 2018. Também o número de pontos para carregar carros elétricos, num raio de 8 quilómetros do centro da cidade fazia fez parte dos critérios que foram avaliados de zero a dez.

Portugal aparece em 18º lugar na tabela com 6,02 pontos de média. Os critérios onde se destacou foram a expectativa média de vida, onde atingiu os 7,26 pontos, seguido da qualidade da água e ar com 7,05 pontos. Por outro lado os pontos de recarga de carros elétricos foi a pior prestação de Lisboa, não passando dos 3,76 pontos em dez.

O estudo foi desenvolvido por uma empresa imobiliária chamada Spotahome, que recolheu vários dados de plataformas de avaliação de serviços – como TripAdvisor, WHO, OECD e CIA World Factbook. Foram avaliadas ao todo 89 cidades.