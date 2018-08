Bruno de Carvalho deixa aviso a Rafael Leão: 'Cuidado meu menino' | FOTOS

Bruno de Carvalho voltou a usar a sua página no Facebook para falar sobre o Sporting. Desta vez, o ex-presidente leonino respondeu a Rafael Leão.

Esta sexta-feira, o jornal Record noticiou que o jogador recebeu um “telefonema ameaçador” de Bruno de Carvalho, depois de este ter avançado para a rescisão do contrato.

"É público que o signatário, e o plantel em geral, nunca beneficiaram do apoio do Sr. Presidente", lê-se no documento citado pelo Record. “É público que o signatário, e o plantel em geral, nunca beneficiaram do apoio do Sr. Presidente (...) A situação ficou deveras pior, quando o pai do subscritor recebeu um telefonema do Sr. Presidente, afirmando e ameaçando: "o puto que tire o comentário, senão vai haver problemas", explica o documento.

Agora, Bruno de Carvalho usou o Facebook para desmentir esta declaração. “Cuidado meu menino pois tu e o teu pai vão ter de provar isso! Aqui seguem as mensagens ‘ameaçadoras’!”, escreveu o antigo presidente leonino na legenda das fotografias publicadas. Nas imagens é possível ver mensagens trocadas entre Bruno de Carvalho, Rafael Leão e o seu pai.