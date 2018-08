Campeão entre hoje em ação

Depois do encontro entre o Benfica e o Vitória de Guimarães ter marcado, durante a noite de ontem, o pontapé de saída da Liga portuguesa 2018/19, este sábado será a vez do FC Porto se estrear na competição nacional.

O atual campeão em título recebe hoje (21h), no Estádio do Dragão, o Chaves na primeira jornada da prova, precisamente uma semana depois de os comandados de Sérgio Conceição terem conquistado o primeiro troféu da época: a Supertaça, ante o Desportivo das Aves (3-1).

Amanhã, será a vez de entrar em ação o Sporting. O conjunto verde-e-branco é, de resto, o único entre os três grandes a começar a prova longe de solo caseiro. O primeiro teste de José Peseiro e companhia está agendado para amanhã (18h30), em Moreira de Cónegos, com o Moreirense. Depois de uma pré-época marcada pela irregularidade (4 vitórias, três derrotas e dois empates), o leão tenta, por fim, iniciar uma nova etapa depois do período conturbado vivido no final da temporada transata. Período, aliás, que só conhecerá o seu fim a 8 de setembro, dia que ficará marcado pelas eleições à presidência do reino do leão.