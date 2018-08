Londres. Autoridades estão a tratar incidente de hoje como "ato terrorista"

Esta terça-feira, um homem foi detido pelas autoridades britânicas depois de ter embatido com o carro contra a barreira de segurança que se encontra junto ao parlamento britânico, em Londres.

De acordo com o Telegraph, o suspeito foi cercado pela polícia e acabou por ser detido minutos depois. Além disso, dois jornalistas da BBC, que se encontravam no local, garantiram que a ação "pareceu deliberada".

As autoridades emitiram agora um comunicado, onde afirmam que a situação está a ser tratada como um "incidente terrorista" e revelam que o homem tem cerca de trinta anos e que circulava sozinho num Ford Fiesta cinzento.

Todas as ruas junto ao parlamento estão encerradas ao trânsito e no local encontram-se vários veículos da polícia.

Recorde-se que, depois do ataque que ocorreu em março de 2017, em Westminster, depois de várias pessoas serem atropeladas junto ao parlamento e outras esfaqueadas, as autoridades britânicas colocaram barreiras de segurança de aço e betão no local.

The Metropolitan Police’s Counter Terrorism Command is investigating an incident in #Westminster this morning during which a number of people were injured. Keep following @metpoliceuk for updates. https://t.co/mcyVXyiOPi