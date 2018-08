Estas são as dez melhores cidades do mundo para viver...e há uma europeia

O relatório da Economist Intelligence Unit incluiu uma cidade europeia como sendo uma das melhores do mundo para se viver. Estamos a falar da capital da Áustria, Viena, que está no top10 do ranking, e que ultrapassou Melbourne, na Austrália - que liderou a lista durante sete anos consecutivos.

A lista é elaborada tendo em conta diversos fatores como é o caso da estabilidade política e social, crime, educação e acesso aos cuidados de saúde.

No entanto, na mesma lista, que inclui 140 cidades, está ainda uma outra cidade europeia: a capital dinamarquesa, Copenhaga.