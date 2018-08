Equador. Acidente com autocarro causa 23 mortos

Um acidente que envolveu um autocarro, na madrugada desta terça-feira (hora local), no Equador, provocou a morte a 23 pessoas, entre elas duas crianças, e 14 feridos.

O autocarro, de matrícula estrangeira, terá capotado na chamada “curva da morte” – o quilómetro oito da estrada que liga Pifo a Papallacta – depois de ter embatido contra uma carrinha, avançam as autoridades.

No entanto, as autoridades ainda estão a investigar as causas do acidente.

Foi também ativado um protocolo especial que permite a colaboração entre as autoridades e as embaixadas estrangeiras envolvidas, uma vez que o autocarro não tinha matrícula equatoriana. As nacionalidades das vítimas ainda não foram reveladas.