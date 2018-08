Governo garante que circulação de comboios da CP atingiu taxa de regularidade acima de 99%

A circulação de comboios da CP atingiu uma taxa de regularidade acima de 99% nas duas primeiras semanas de agosto, segundo o Governo.

“Os dados preliminares das duas primeiras semanas de agosto deste ano apontam para que a circulação de comboios da CP tenha atingido novamente uma taxa de regularidade acima dos 99%, o que representa uma recuperação para os níveis históricos da empresa", lê-se num comunicado à imprensa do gabinete do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, a que a Agência Lusa teve acesso, acrescentando ainda que esta taxa abrange o período em que a circulação foi afetada pelo calor e que houve algumas restrições.

Na origem do comunicado estão as “notícias e declarações públicas que colocam em causa o serviço prestado pela CP, com recurso a expressões como ‘rutura’ e ‘colapso iminente’”, lê-se.

“A regularidade de circulação da CP, ou seja, a taxa de comboios efetivamente realizados relativamente aos previstos, foi afetada, em alguns momentos do primeiro semestre do ano e apenas em algumas linhas, por fatores operacionais especialmente relacionados com o material circulante a diesel", disse a fonte, acrescentando ainda que os serviços suburbanos e de longo curso "mantiveram os seus excelentes indicadores de regularidade".

O ministério afirma ainda que o setor da manutenção do material está a ser reforçado e que têm sido tomadas medidas para melhorar o desempenho da empresa, como por exemplo a introdução de horários de verão.