Naufrágio no Nilo provoca a morte de 22 crianças

O naufrágio de um barco no rio Nilo provocou a morte a 22 crianças e um adulto esta quarta-feira. A tragédia aconteceu a 750 quilómetros da capital sudanesa, Cartum, segundo avança a agência noticiosa, Suna.

No barco estavam 40 crianças que se dirigiam para a escola. Os corpos das vítimas ainda não foram encontrados.

Este tipo de embarcações é utilizado pelos habitantes da zona para fazerem a travessia entre as margens do rio Nilo. Neste caso, avança a AFP, o barco dirigia-se de norte para sul, ou seja contra a corrente do rio. Recorde-se que, nesta altura do ano, o caudal do rio Nilo costuma ser elevado devido às habituais chuvas que caiem na Etiópia.