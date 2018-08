Altice Portugal destaca crescimento dos primeiros seis meses do ano

De acordo com uma notícia avançada pelo Público, a fatura com juros, a comissão anual da Altice e o aumento dos custos com conteúdos e com a redução de efetivos acabou por se juntar à queda das receitas. E, de acordo com a publicação, tudo isto acabou por agravar os prejuízos da empresa de telecomunicações.

No entanto, a empresa explica, numa nota de esclarecimento, que os números apresentados se referem apenas à MEO, uma afiliada do Grupo PT. "Os números, apresentados na notícia hoje veiculada pelo jornal Público, referem-se exclusivamente à MEO - uma afiliada do Grupo PT - têm mais de 6 meses e referem-se ao ano passado. Depois disso, a Altice Portugal já anunciou números do primeiro trimestre e do segundo trimestre de 2018, reveladores de crescimentos e uma performance comercial ímpar, angariando 60% dos novos clientes do mercado", pode ler-se.

A empresa diz ainda que os prejuízos da MEO no ano passado "estão negativamente impactados pela amortização do goodwill da compra da TMN à PT Portugal realizada no final de 2010. Esta amortização ascendeu a, aproximadamente, €70 milhões em 2017 e 2016, sendo um dos principais fatores que explicam os prejuízos apurados pela MEO nos dois exercícios em causa. No entanto, é importante realçar que a transação acima descrita consubstancia uma operação intragrupo e que portanto, além destas amortizações corresponderem a um efeito meramente contabilístico, sem qualquer impacto no cash flow atual ou futuro da MEO, este impacto é igualmente eliminado ao nível dos resultados do Grupo PT Portugal. Como já tínhamos referido, há vários meses, aquando da divulgação destes resultados".

Pode ler o esclarecimento na íntegra aqui:

3. Em linha com o ponto anterior, os prejuízos de 2017 e 2016 estão igualmente afetados

(a) pela amortização de licenças e concessões (aprox. €40 milhões) adquiridas em anos anteriores, e portanto sem impacto no cash flow atual ou futuro da MEO, e

(b) pela depreciação de reservas de reavaliação (aprox. €39 milhões) registadas em anos anteriores que se traduzem num efeito meramente contabilístico, sem qualquer impacto no cash flow da empresa.