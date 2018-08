Colorido Manto Azul - Baía da Horta (Faial - Açores)

O plano de água, que se estende do Faial em direção às ilhas do Pico e de S. Jorge, tem excelentes condições para a prática de atividades náuticas e tem uma marcante e vibrante cor azul índigo que, como manto, envolve e enobrece a interação humana com a água

Há mais de 40 anos que as pessoas da cidade da Horta, na Ilha do Faial, nos Açores, celebram dignamente o mar através de uma grande festa chamada ‘Semana do Mar’.

A cidade da Horta desde sempre foi e continua a ser uma cidade cosmopolita muito ligada ao mar. A sua estratégica posição geográfica, no centro do Atlântico, e o privilégio de ter uma belíssima e abrigada baía, fizeram com que navegadores, baleeiros, mercadores, velejadores e até pilotos e passageiros de hidroaviões, fizessem da Horta um incontornável ponto de paragem para viajantes que cruzam o Oceano Atlântico. Este constante movimento de pessoas dos mais variados sítios do mundo, moldaram a forma de ser da comunidade marítima local tornando-a muito aberta ao mar, a viagens transoceânicas e a celebrar o mar de forma muito cosmopolita.

O plano de água, que se estende do Faial em direção às ilhas do Pico e de S. Jorge, tem excelentes condições para a prática de atividades náuticas e tem uma marcante e vibrante cor azul índigo que, como manto, envolve e enobrece a interação humana com a água.

Dignificando o contexto e a importância do mar para a Região e para o País, os Faialenses convidam, todos os anos, todos os habitantes da ilha, habitantes das ilhas vizinhas, Portugueses e cidadãos de outros países a interagirem com o mar durante uma semana. As atividades são múltiplas, variadas e para todas as idades. Desde regatas de vela (nacionais e internacionais), demonstrações de motonáutica, canoagem de mar, demonstração de windsurf, natação em águas abertas, yoga na praia, provas de botes baleeiros, pesca desportiva, concursos de construções na areia, torneio de polo aquático no mar, travessias em jangadas a remos, mergulho em apneia e observação de cetáceos, entre outras atividades marítimas disponíveis. A animação na doca e nas ruas próximas não fica atrás nas múltiplas opções musicais para todos os gostos, bem como tasquinhas de gastronomia e espaço expositivo sobre atividades marítimas. A celebração religiosa com procissão marítima em honra da Nossa Senhora da Guia promove um momento de reflexão interior, sempre importante em momentos festivos.

A comunidade marítima da Horta mobiliza mais de mil pessoas, dos mais variados cantos do mundo, a interagirem com o mar, numa ou em várias das atividades propostas, durante esta semana cobrindo o plano de água, o manto azul índigo de um colorido especial, como que embandeirando em arco numa só embarcação, onde as bandeirinhas multicolores são as embarcações, as velas, os fatos, as pranchas…

A preparação da chegada de uma prova internacional de vela, entre Portsmouth e a Horta, em 1975, foi a ignição para a realização consistente de um Festival Náutico de referência nacional e internacional que é a Semana do Mar no Faial e que demonstra que a ação consistente, baseada na firme vontade humana, consegue ultrapassar efémeros condicionalismos materiais, muitas vezes usados para justificar a inação…

