Varoufakis compara vídeo de Centeno a "máquina de propaganda da Coreia do Norte"

Esta segunda-feira a Grécia realiza a saída do seu terceiro programa de assistência e Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, partilhou um vídeo para parabenizar o país pela “reconquista do controlo pelo qual lutou”. Contudo, o antigo ministro das finanças grego, Yanis Varoufakis criticou a saudação de Centeno comparando o vídeo à “máquina de propaganda da Coreia do Norte”.

“A Comissão Europeia insulta a insuportável miséria da Grécia com um vídeo que tem a estética/imoralidade da máquina de propaganda da Coreia do Norte”, escreveu Varoufakis no Twitter, depois da publicação do Conselho da União Europeia.

Já depois da publicação de Yanis Varoufakis, Mário Centeno partilhou nas redes sociais que contactou o atual ministro das finanças da Grécia, Euclid Tsakalotos, para lhe dar os parabéns pelo fim do resgate financeiro.

Depois de oito anos de resgates, a Grécia comemora hoje uma data histórica para o país e para a zona euro.