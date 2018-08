CR7 é finalista ao prémio de melhor jogador do ano da UEFA

O português Cristiano Ronaldo é um dos três finalistas, juntamente com Luka Modric e Mohamed Salah, ao prémio de melhor jogador da temporada 2017/2018 da UEFA.

A nova aquisição do Juventus já venceu este prémio nas passadas duas edições.

De acordo com a UEFA, o vencedor do prémio vai ser anunciado no dia 30 de agosto, no mesmo dia em que é realizado o sorteio para os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões do Mónaco.

No mesmo dia, vão ser também anunciados os prémios de guarda-redes e de defesa do ano.