Ronaldo ‘mandou’ Sorrentino para o hospital. Depois, enviou-lhe uma mensagem

O guarda-redes do Chievo Stefano Sorrentino sofreu um pequeno acidente, durante o primeiro jogo de Ronaldo na liga italiana

A estreia de Cristiano Ronaldo na liga italiana ficou marcada não só pelo facto de o português não ter conseguido marcar, mas também pelo aparatoso acidente entre a nova aquisição da Juventus e o guarda-redes adversário.

O guardião do Chievo, Stefano Sorrentino, chocou contra a coxa do português e fraturou o septo nasal. Este acidente levou à sua substituição, tendo sido transportado logo para o hospital. ´

“Recebi uma mensagem de força e rápida recuperação por parte de Cristiano Ronaldo. Obrigado lenda!”, escreveu Sorrentino no Twitter.

Ho ricevuto un messaggio di vicinanza e pronta guarigione da parte di Cristiano Ronaldo.



Grazie leggenda! #ChievoJuve pic.twitter.com/QvJW3QrzDH — Stefano Sorrentino (@Sorrentino) August 19, 2018

De acordo com o ‘La Gazzetta dello Sport’, a mensagem do português terá sido entregue ao guarda-redes no final da tarde, após o incidente.

Neste jogo, a Juventus ganhou por 3-2 ao Chievo.