David Carreira fala pela primeira vez depois de vídeo polémico

Depois do seu mais recente single atingir 2,5 milhões de visualizações no YouTube, David Carreira decidiu partilhar um novo vídeo a agradecer aos fãs. No mesmo vídeo, o cantor aproveitou ainda para esclarecer a última polémica em que esteve envolvido, depois de fazer o desafio relacionado com a música do rapper canadiano Drake, que consiste em sair de um carro em andamento e dançar.

“Sobre toda a polémica que houve em relação ao meu vídeo a sair do carro, não era a minha intenção, quem me conhece sabe isso”, começa por dizer o cantor.

No vídeo partilhado no Instagram, David Carreira voltou a realizar o desafio ao aparecer montado numa mota e, posteriormente, deixar o veículo. Desta vez, revela que a mota continua em andamento porque está a ser empurrada por uma outra pessoa e apela para que também façam o desafio com a sua música ‘O Problema é Que Ela É Linda’, mas “em segurança”.

“Se quiserem fazer um vídeo destes façam como fiz agora, em segurança, com malta amiga, num parque de estacionamento privado. Fiz sem capacete, porque estou num parque de estacionamento privado, por isso, não há stress”, esclareceu.

Recorde-se que, depois de saber que estava em número um, o vídeo que David Carreira fez para comemorar foi mesmo analisado pela Polícia de Segurança Publica para averiguar que tipo de infração foi cometida.