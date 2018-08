Global Media vende Jornal do Fundão

A empresa proprietária do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e da TSF, entre outros meios, vendeu a participação que detinha no Jornal do Fundão.

A venda foi feita à sociedade Vereda das Letras – constituída por “jornalistas, docentes de comunicação e amigos do Jornal do Fundão”, garante Nuno Francisco, diretor do jornal, à Lusa.

Os trabalhadores do grupo Global Media receberam um comunicado da administração do grupo a confirmar a venda, não avançando o valor envolvido. A operação “foi concretizada há cerca de uma semana”, acrescenta o diretor.

O próprio jornal da Beira Interior, fundado por António Paulouro, anunciou na edição publicada esta quinta-feira a entrada num “novo ciclo”, porém mantendo “o mesmo rumo”.

A venda do Jornal do Fundão acontece pouco tempo depois do anúncio de que o Diário de Notícias iria deixar de ter uma periodicidade diária, passando a ser publicado semanalmente ao domingo.