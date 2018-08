Levar bagagem de mão na Ryanair vai passar a ser pago

A partir de agora se quiser levar bagagem de mão em viagens na Ryanair vai ter de pagar. A companhia de aviação low cost anunciou esta quinta-feira que a partir de novembro a bagagem de mão irá custar entre seis e dez euros, avança a Reuters.

A razão para o fim da bagagem de mão gratuita tem a ver com os atrasos provocados pelo excesso de bagagem.

No entanto, os passageiros vão continuar a poder fazer-se acompanhar de uma “pequena bolsa pessoal” que deverá ser colocada sob o assento da frente. Para a bagagem até 10 quilogramas que vá na cabine, o custo deverá rondar os seis e os oito euros, enquanto se preferir que a mala vá no porão o valor sobe para entre oito e dez euros.

A empresa já veio dizer que não pretende obter mais receita com esta nova modalidade uma vez que a verificação da mala de dez quilos sob o novo sistema é significativamente mais barata do que o valor pago para despachar a bagagem. Com esta medida o tamanho permitido para a bagagem também aumenta, avança a Ryanair