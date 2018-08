“O país foi vítima de uma governação negligente e incompetente”, diz Fernando Negrão

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, afirma que “o país, neste Verão, foi mais uma vez vítima de uma governação negligente, desatenta, incompetente e sem rumo”.



Negrão começa por acusar o governo de ter falhado na estratégia que definiu para os incêndios. “Monchique assistiu a uma estratégia que violou a mais importante missão do Estado e que é a de proteger as pessoas e os seus bens, não tendo tido qualquer preocupação com os bens das pessoas. Podia e devia ter acautelado essas duas frentes. Não foi capaz”.



O líder parlamentar do PSD acusa ainda os socialistas de estarem a colocar o Estado ao serviço do PS devido à polémica com o comboio alugado para a festa de Verão.



“Os transportes públicos, percebemos agora, deixaram de estar ao serviço dos portugueses, para passarem a estar ao serviço do Partido Socialista. É inacreditável estarmos a assistir à destruição da CP e, ao mesmo tempo, a tomar conhecimento que o PS acordou com a mesma CP a viagem de um comboio especial para a reinício da atividade política deste partido político. Isto é lamentavelmente pôr o Estado ao serviço de um partido”



Para Fernando Negrão, o governo “provou-nos de novo que não protege os portugueses e que a única política consistente que tem é o controlo do Estado, através do maior partido que o sustenta. Vivemos tempos estranhos e perigosos!”.