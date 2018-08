Álvaro Sobrinho interrogado durante sete horas nas Maurícias

O empresário Álvaro Sobrinho foi esta sexta-feira interrogado pela Comissão Independente Contra a Corrupção (CICC) daquele país durante sete horas. O interrogatório começou pelas 9h30 locais (12h30 em Lisboa) e irá ser retomado amanhã, avança a Sábado.

De acordo com a imprensa local, Álvaro Sobrinho, que chegou às ilhas Maurícias durante a noite desta quinta-feira, responde por questões relacionadas com o caso “Cartão de Platina”, que já levou à queda da ex-presidente do país, Ameenah Gurib-Fakim.

A chefe de Estado terá usado um cartão de crédito em nome da Planet Earth Institute – uma organização criada por Álvaro Sobrinho que promove a ciência em África – para despesas pessoais, gastando mais de 20 mil euros. A ex-presidente admitiu que as despesas foram feitas inadvertidamente e afirmou que o valor foi devolvido à instituição. No entanto as suspeitas fizeram com que acabasse por se demitir, em março deste ano.

Para além do caso “Cartão de Platina”, Sobrinho deverá também ser ouvido sobre outros negócios e aquisições naquele país, como a compra de centenas de vilas e apartamentos no complexo Royal Park e o gasto de cerca de um milhão de euros em carros de luxo, que terão sido oferecidos a familiares e pessoas influentes no país, nomeadamente o filho do vice-primeiro-ministro da Maurícias.

A forma como o ex-líder do BES África obteve licença para operar na banca daquele país também está sob suspeita, diz o jornal L’Express.