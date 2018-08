Mais de 350 bombeiros combatem incêndio na Serra da Estrela

As baixas temperaturas e a humidade que se sentiram durante a noite ajudaram no combate ao incêndio

O número de operacionais que combatem o incêndio no Parque Natural da Serra da Estrela subiu para 370, apoiados por 122 veículos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) pelas 8h20 deste sábado. Estavam também mobilizados cinco meios aéreos.

O incêndio deflagrou esta sexta-feira pelas 16h13, numa zona de povoamento florestal, em Fontão, Loriga, no concelho de Seia.

“Não houve qualquer necessidade de evacuar populações”, disse o comandante operacional distrital da Guarda, Miguel Teixeira, à RTP garantindo que “90% do perímetro do incêndio já está dominado”. O comandante acrescenta que é expectável que o restante período do incêndio seja também dominado.

A humidade e as baixas temperaturas que se fizeram sentir durante a noite de sexta-feira permitiram “efetuar uma grande parte do trabalho”. Uma das grandes dificuldades do combate às chamas tem sido o terreno acidentado, no entanto o fogo até agora não colocou povoações em perigo.