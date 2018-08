Hat-trick de provas de fogo

Muitos motivos de interesse na jornada 3 da Premier League, Desde logo pelo jogo que abre a ronda, a pôr em confronto o Wolverhampton Wanderers, da legião portuguesa orientada por Nuno Espírito Santo, e o super-Manchester City de Pep Guardiola e Bernardo Silva.

O foco em Inglaterra, porém, está no jogo que encerra a jornada: Manchester United-Tottenham. Depois do surpreendente desaire no terreno do modesto Brighton (3-2), as críticas a José Mourinho subiram consideravelmente de tom: nas casas de apostas, é mesmo dado como muito provável que venha a ser despedido em caso de derrota frente aos spurs, até porque Zinedine Zidane está à espreita. Isto, apesar de a direção mancuniana ter garantido que o técnico português, que ainda recentemente renovou até 2020, está seguro no cargo.

Destaque também para a ronda 2 da Serie A italiana, com dois embates entre equipas do topo. A Juventus, com Cristiano Ronaldo em busca do primeiro golo oficial, recebe a Lazio, derrotada na jornada inaugural pelo Nápoles, outro dos candidatos ao título e que este fim-de-semana será anfitrião do AC Milan, um gigante adormecido em busca do regresso aos tempos de glória.