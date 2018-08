Cervejaria Pinóquio passa a restaurante de hotel

A histórica cervejaria Pinóquio, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, tem novos donos e vai fechar para obras, passando a estar inserida num hotel. O SOL apurou que o projeto do futuro hotel, cujo promotor é a sociedade Investimentos Imobiliários José Matias, foi aprovado pela Câmara de Lisboa no dia 17 de julho.

Os novos donos do Pinóquio, que além da cervejaria de Filipe Costa compraram os restantes andares do prédio, planeiam manter a cervejaria no rés-do-chão do edifício e aumentar a área de esplanada. Segundo o SOL apurou, as obras deverão começar no final deste ano.