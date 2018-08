Elon Musk já não vai tirar a Tesla da bolsa

Reunião com investidores e foco na produção e nos lucros foram as principais causas que levaram o CEO a voltar atrás com a ideia partilhada no twitter no início do mês

Elon Musk desistiu da ideia de tirar a Tesla da bolsa.

De acordo com o comunicado emitido esta sexta-feira, “Staying Public” (Manter-se pública), o CEO da empresa de carros eléctricos afirma que tomou a decisão de manter a empresa no mercado e capitais com base na opinião de alguns accionistas e investidores.

Musk terá estado reunido com especialistas do mercado como a Goldman Sachs, a Morgan Stanley e a Silver Lake e que quis ouvir a opinião de pequenos e grandes investidores.

O presidente executivo da Tesla revelou que o feedback recebido tornava claro que para os atuais accionistas era mais favorável continuar cotado. “Além disso, vários investidores institucionais explicaram que têm regras internas que limitam a capacidade de investir numa empresa” sem capital em bolsa.

“Apesar de a maioria dos investidores com quem falei afirmar que ficariam com a Tesla se deixássemos a bolsa, o sentimento geral, de forma resumida, foi 'por favor não faças isto'”, afirmou Musk relembrando que estes investidores estão com a empresa desde que esta se apresentou na bolsa, em 2010.

O foco no aumento do fabrico do Modelo 3 e objetivo de se tornar lucrativa foram outras das razões que levaram Musk a não querer apostar no processo de saída da bolsa devido ao tempo que iria consumir. No entanto, o CEO não esqueceu a ideia e diz que o pensamento saiu reforçado durante este período.

Esta decisão surge depois de Musk afirmar, via Twitter, que pretendia tirar a Tesla da bolsa por cerca de 360 euros por ação, semanas depois da empresa apresentar prejuízos na casa dos 717,5 milhões de euros no segundo trimestre. Os fundos já estariam assegurados por investidores sauditas, algo que despertou a atenção do regulador norte-americano (Securities and Exchange Commission (SEC)), depois da afirmação de Musk ter agitado a bolsa e enfurecido os investidores.