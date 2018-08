Hoje há mais de 40 concelhos de oito distritos em risco máximo de incêndio

Esta segunda-feira, as temperaturas mínimas vão variar entre os 14 graus Celsius em Braga, Porto, Leiria e Aveiro e entre os 23 em Portalegre. Já as máximas variam entre os 27 graus Celsius em Aveiro e os 38 em Évora, Beja e Castelo Branco.

Hoje estão em risco máximo de incêndio mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Coimbra, Guarda, Viseu e Bragança, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além disso, o IPMA colocou ainda em risco muito elevado e em risco elevado de incêndio vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental.

Apesar do alerta de risco de incêndio, o IPMA indica que, para hoje, estão períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo na região Norte e no interior da região Centro até final da manhã, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.