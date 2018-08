Rui Patrício desmente José Maria Ricciardi

Rui Patrício afirmou esta segunda-feira que não prestou “qualquer tipo de declarações sobre os acontecimentos em Alcochete” a nenhum dos candidatos à presidência do Sporting, contrariando assim as palavras de José Maria Ricciardi acerca de Frederico Varandas.

"Não prestei qualquer tipo de declarações sobre os acontecimentos em Alcochete a nenhum dos candidatos à presidência do Sporting Clube de Portugal. Por essa razão sou [obrigado] a esclarecer e a lamentar a mentira foi proferida em meu nome, de acordo com o debate realizado ontem [domingo] entre dois candidatos à presidência do Sporting na Sporting TV", lê-se no instagram do ex-guarda-redes do Sporting.

Recorde-se que no passado domingo, na Sporting Tv, José Maria Ricciardi afirmou que Frederico Varandas, atual candidato à presidência leonina e antigo diretor clínico do Sporting, se tinha fechado “no gabinete” durante o ‘ataque’ à academia de Alcochete.

“Contou-me o Rui Patricio que você se fechou no gabinete”, afirmou Ricciardi.

Assim, através da publicação, o atual jogador do Wolverhampton desmente as afirmações do candidato.

As eleições para a presidência do Sporting estão agendas para o próximo dia 08 de setembro.