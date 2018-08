Buffon. "Estou melhor do que estava há cinco anos atrás"

Em entrevista à revista ‘France Football’, Gianluigi Buffon falou acerca da sua mudança da Juventus para o Paris Saint-Germain e garante que está “melhor do que há cinco anos atrás”.

"Estou melhor do que estava há cinco anos atrás. Muitas vezes acabo o treino e penso para mim: 'É possível estar a evoluir com esta idade?'. Mudei completamente a minha forma de trabalhar e encontrei uma nova forma de motivação. Sabe bem", disse o guarda-redes, de 40 anos.

Além disto, Buffon admitiu ainda que, em Itália, tinha construído “uma vida de conforto” e, por isso, “foi complicado sair”.

"Vivi toda a minha vida em Itália e isso não ajudou quando tens de mudar de vida do dia para a noite. Acabei por construir uma zona de conforto e depois foi complicado sair dela, por medo e também alguma preguiça. Além disso era um dos líderes do balneário e chegar um sítio onde ninguém me conhecia deixou-me muito apreensivo", confessou.

Recorde-se que, ao serviço da Juventus, Gianluigi Buffon fez mais de 656 jogos, em 17 anos, e foi considerado uma das lendas do clube italiano.