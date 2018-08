Árbitro de má memória e lotação esgotada à espera das águias

O árbitro nomeado pela UEFA para o encontro entre o PAOK e o Benfica não traz boas memórias aos encarnados: trata-se do alemão Felix Brych, que dirigiu a final da Liga Europa de 2013/14 entre o Benfica e o Sevilha. As águias saíram desse encontro – que acabaram por perder nas grandes penalidades – com muitas queixas da arbitragem, inclusive na parte do desempate, devido à movimentação do guarda-redes português Beto, na altura herói dos andaluzes (dois penáltis defendidos).

O juiz alemão, licenciado em direito, já se tinha cruzado com os encarnados em duas ocasiões antes dessa final (1-1 frente ao Marselha em 2009/10, na Liga Europa, e 3-1 ao Twente em 2011/12, precisamente no playoff da Liga dos Campeões), tendo ainda apitado o Nápoles-Benfica em 2016/17 (4-2), na fase de grupos da prova milionária.

O encontro desta quarta-feira, segundo revelou o PAOK, terá lotação esgotada: já foram vendidos todos os ingressos disponíveis. O Estádio Toumba, casa do conjunto capitaneado pelo português Vieirinha, tem capacidade para quase 29 mil espetadores