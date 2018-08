Cristianinho segue os passos do pai e também ele já treina pela Juventus | FOTOS

Anteriormente, Cristianinho jogava na formação do Real Madrid

Cristiano Ronaldo não foi o único a deixar o Real Madrid pela Juventus. Depois do craque português afirmar que gostava de ver Cristianinho seguir as suas pisadas, o filho mais velho de Ronaldo não passou despercebido no seu primeiro treino na equipa sub-9 da Vecchia Signora.

Anteriormente, Cristianinho jogava na formação do Real Madrid, mas foi no centro de treinos da Juventus, com Georgina Rodríguez e os irmãos a assistir, que chamou à atenção pelo talento futebolístico.

