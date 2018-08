Ator João Batista brutalmente agredido

O ator está internado no hospital depois de ter sido submetido a uma cirurgia urgente ao rosto e já reagiu às agressões de que foi alvo no passado domingo.

De acordo com a imprensa, João Batista, que interpreta neste momento o papel de 'Vasco' na novela da SIC 'Paixão', foi brutalmente agredido no passado domingo, dia 26 de agosto.

De acordo com o programa da TVI ‘Você na TV’, que deu destaque a este assunto na emissão desta terça-feira, o ator foi agredido de uma forma muito violenta em Vila Franca de Xira, depois de ter tentado impedir que dois jovens o filmassem.

No entanto, esta versão dos factos foi desmentida por um dos alegados agressores. “Sou um grande fã do João Baptista e quando o abordei foi para educadamente elogiar o trabalho dele e dizer que era fã dele”, começa por dizer o jovem que falou via telefone durante o programa.

“Nunca comecei a filmar o João Batista, apenas dei o telemóvel ao meu primo e pedi para ele nos tirar uma fotografia. Pedi ao João Batista, disse-lhe: ‘João, posso tirar uma fotografia contigo?’ quando eu disse isso ele reagiu de uma maneira agressiva, porque o João ou estava alcoolizado ou estava drogado”, conta um dos agressores, garantindo que foi o ator - que teve no passado vários problemas relacionados com o consumo de drogas como é conhecido publicamente - quem reagiu primeiro de forma violenta.

“Agrediu-me com um soco. Ele é que me agrediu primeiro com um soco e eu apenas me defendi”, acrescenta o rapaz, sublinhando ainda que foi atirado para o chão de forma agressiva. “Se eu não me tivesse defendido não sei o que é que me acontecia”, disse o mesmo.

A imprensa avança que os agressores fugiram do local do crime mas, de acordo com um deles, essas acusações não correspondem à verdade. O jovem afirmou que tanto ele como o primo se dirigiram à esquadra para se identificarem voluntariamente e contarem o que tinha realmente acontecido.

O ator foi internado de urgência no Hospital de São José, em Lisboa, para ser submetido a uma cirurgia à cara, tendo reagido ao assunto esta tarde, através da sua página do Instagram.

“Pois é. Como já sabem, não é esta a carinha laroca com que estou neste momento [diz, referindo-se à imagem que partilhou na mesma publicação] nem tão pouco é o tipo de notícia que quero para mim. Se já não gosto de aparecer sem ser em trabalho, muito menos por causa deste tipo de acontecimento, que deixa quem me ama preocupado, e onde só prova a inconsciência e maldade com que alguma rapaziada vive hoje em dia. Provando assim que a inveja é pecado, e o respeito que é a base da vida, não existe ainda na essência deles. O que é triste, mas será feita justiça…”, escreveu o ator de 33 anos, que termina o texto com um agradecimento a todos os que o apoiaram neste momento.