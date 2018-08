Estão a passar uns dias de descanso no Algarve e são um dos casais mais conhecidos de Hollywood.

Estamos a falar de Penélope Cruz e Javier Bardem. O casal espanhol está instalado numa vila privada que custa cerca de oito mil euros por noite, o luxuoso resort Villa Vita Parc, em Armação de Pera.

Esta é uma das unidades hoteleiras mais exclusivas de sempre do Algarve e já recebeu, ao longo de vários anos, caras bem conhecidas de Hollywood e do mundo do futebol.