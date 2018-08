'Está a ligar para assinante que agora pertence...'. Vai deixar de ouvir esta mensagem quando ligar para alguém

Brevemente vai deixar de ouvir a tão famosa frase 'Está a ligar para o assinante que agora pertence...'. A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) decidiu alterar o regulamento da portabilidade e, por isso, esta mensgem vai deixar de ser ouvida,no caso de a pessoa ter acionado este mecanismo.

A partir de 13 de setembro as operadoras vão deixar de ser obrigadas a apresentar esta mensagem inicial e, caso os utilizadores quiserem manter o aviso, terão de informar as respetivas operadoras.

No entanto, apesar da mudança, as operadoras vão ter de informar obrigatoriamente os seus utilizadores desta mesma alteração “com a antecedência adequada”.

A ANACOM explica, no seu site oficial, que a alteração se deve à “crescente proliferação de tarifários ‘flat rate’ que incluem comunicações para outras redes e tarifários com preços de chamadas móvel-móvel iguais para todas as redes” e, portanto, de acordo com a entidade, a mensagem de aviso de portabilidade “deixa de ser tão necessária”.