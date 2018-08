Marcelo diz não estar “muito preocupado com o OE”

Marcelo Rebelo de Sousa considerou, esta quarta-feira, que não está “preocupado com o Orçamento”. O Chefe de Estado admitiu ainda que, devido à campanha para as eleições do próximo, terá de “ter muito cuidado” porque “tudo vai ser objeto de debate pré-eleitoral”.

"Nas últimas semanas, nas propostas que apareceram da parte dos apoios parlamentares do Governo e do próprio Governo, há uma grande convergência", explicou o Presidente da República, durante as suas férias em Pedrógão Grande. "Há propostas concretas em matéria fiscal e o Governo parece ir nesse sentido. Há propostas no domínio das pensões e o Governo parece ir nesse sentido. Há propostas no domínio dos benefícios sociais, nomeadamente no domínio do emprego e educação, e o Governo parece ir nesse sentido. Quem somar as peças do 'puzzle' vê que não é por acaso que há ali coincidências ou convergências objetivas", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou ainda que "muitas das medidas correspondem a compromissos assumidos ou a compromissos novos que vão calhar em ano eleitoral e aí é inevitável que haja debate eleitoral. Em rigor, o debate eleitoral já começou. É por isso que tenho de ter muito cuidado daqui para o futuro nas deslocações porque tudo vai ser objeto de debate pré-eleitoral".

Apesar de tudo, Marcelo está "convencido que a legislatura chega ao fim" mas admite ficar atento para ver se há eleitoralismo no OE2019. "É óbvio que já todos os partidos entraram em campanha eleitoral", afirma o Chefe de Estado. Uma vez que estamos a nove meses das eleições europeias, o Presidente considera ser normal que já tenham "começado a aquecer os motores da campanha eleitoral, que não pararão até às eleições [legislativas] no outono".