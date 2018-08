Detidos 12 carteiristas em Lisboa em menos de uma semana

Em comunicado, a PSP avança que a primeira detenção foi realizada na passada quinta-feira, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa. Duas mulheres tinham roubado a carteira a uma turista, - um furto que lhes iria 107 euros, caso não tivessem sido detidas.

Na sexta-feira, dois homens foram detidos pela PSP mesmo em flagrante delito, após um deles ter roubado uma carteira que se encontrava no interior de uma mochila e que continha 495 euros – essa mesmo quantia foi posteriormente devolvida ao proprietário do material.

No sábado ocorreu a terceira detenção, em Arroios, depois de dois homens furtarem uma carteira com 515 euros.

Já no domingo, a PSP explica, através do mesmo comunicado, que foram realizadas duas detenções em Santa Maria Maior: dois homens levaram a cabo um furto avaliado em 49 euros.

A quarta detenção foi efetuada esta segunda-feira, exatamente no mesmo sítio que a anterior, depois de duas mulheres terem sido apanhadas a roubar um telemóvel e uma carteira.

Também na terça-feira foram detidas outras duas mulheres, na freguesia da Misericórdia, depois de terem furtado uma carteira que tinha no seu interior dez euros.

No que diz respeito às medidas de coação, a PSP informa, na mesma nota, que os primeiros seis detidos foram sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência; os carteiristas detidos no domingo levaram a medida de coação de apresentações diárias e a proibição de frequentar a Baixa Pombalina até ao dia 31 de outubro deste ano. Já as suspeitas detidas esta semana, na segunda-feira, vão ser julgadas em processo sumário. As últimas detidas iam ser apresentadas no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa esta quarta-feira, para primeiro interrogatório judicial.