Encontrado cadáver em carro que ardeu na Guarda

Ao combaterem as chamas, os bombeiros reparam que dentro do carro estava um cadáver

Na manhã de quinta-feira, os bombeiros encontraram em Pousadinhas, Guarda, um cadáver dentro de um carro que estava a arder, enquanto combatiam as chamas.

De acordo com as declarações prestadas ao Jornal de Notícias pelo comandante dos Bombeiros Voluntários da Guarda, Paulo Sequeira, os bombeiros "depararam-se com um cadáver dentro do carro, quando deram as chamas por extintas".

De acordo com o JN, o carro estava na berma da estrada e não apresentava indícios de acidente, sendo que a única vítima será a que estava dentro do veículo. As autoridades ainda não conseguiram identificar se se trata de um homem ou de uma mulher.

Os bombeiros ainda se encontram no local, para o arrefecimento da viatura, para que as autoridades possam proceder à investigação do caso.