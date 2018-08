Há vários investidores norte-americanos que estão a ser atraídos para Portugal

O primeiro-ministro, António Costa, esteve de visita aos Estados Unidos, onde aproveitou para convidar vários investidores norte-americanos, especialmente da Califórnia, a investirem na região do Alqueva. Mas afinal, por que razão é que os californianos se sentiram tão atraídos com o convite de Costa?

Os investidores da Califórnia lidam com a escassez de água e, portanto, o principal ponto de interesse é o lago artificial do Alqueva, escreve a agência Reuters. Isto, porque o lago do Alqueva, fornece água a uma área do tamanho de Los Angeles - motivo pelo qual está a atrair investidores californianos

Mas não é só por esta razão. A região tem sido muito procurada e os preços dispararam cerca de 50% nos últimos cinco anos, escreve a mesma agência.

"Temos água suficiente ao ponto de termos cinco anos de seca e eu não me preocupar com a água", referiu Leal da Costa, um produtor de amêndoas californiano, à Reuters.