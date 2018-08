Alerta: Esta sexta-feira há 14 concelhos de cinco distritos em risco máximo de incêndio

Esta sexta-feira, estão em risco máximo de incêndio os concelhos de Monchique, Portimão, Silves, Tavira, Alcoutim e Castro Marim, do distrito de Faro. Do distrito de Portalegre, estão em risco os concelhos de Marvão, Nisa, e Gavião. Já no distrito de Castelo Branco, são os concelhos de Vila Velha de Ródão, Vila de Rei e Proença-a-Nova que se encontram em risco máximo de incêndio. O concelho de Mação, em Santarém e o concelho de Vimioso, em Bragança, são também dois dos 14 concelhos em risco máximo de incêndio.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Há cidades que vão atingir praticamente 40ºCelsius durante o dia de hoje, como é o caso de Santarém, indica o IPMA.