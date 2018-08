Ex-modelo e atriz vive atualmente na África do Sul com o seu atual marido.

Elsa Raposo tem aparecido com uma imagem completamente diferente daquilo que era conhecido quando fazia novelas e era modelo.

A ex-atriz terá recorrido a várias cirurgias estéticas que lhe alteraram por completo as feições do rosto. As imagens que Elsa Raposo tem partihado nas redes sociais mostram bem o antes e o depois.

Veja aqui as diferenças: