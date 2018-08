“Se houver muitas mulheres bonitas, haverá muitas violações”, defende presidente das Filipinas

Ontem, o presidente filipino Rodrigo Duterte prestou declarações sobre o aumento do número de casos de violação e agressão sexual em Davao, e o líder afirmou que tudo se deve ao facto de haver demasiadas mulheres bonitas no país.

"Dizem que há muitas violações em Davao. Se houver muitas mulheres bonitas, haverá muitas violações", afirmou Rodrigo Duterte, numa cerimónia que ocorreu em Mandaue.

Nas Filipinas, de acordo com os dados revelados pela Polícia Nacional filipina, Davao tem o maior número de casos de violência sexual no país, tendo sido cometidos no total 42 crimes no segundo trimestre de 2018.

Rodrigo Duterte já tem feito vários comentários considerados sexistas, misóginos e depreciativos relativamente às mulheres, e que geram muita controvérsia.