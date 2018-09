Obama: "McCain tornou-nos melhores presidentes"

Trump pode não ter estado presente - passou o dia a jogar golfe -, mas na homenagem prestada hoje a McCain na Catedral Nacional de Washington não faltaram personalidades polítcas norte-americanas.

Obama foi uma delas e não poupou elogios ao senador republicano que morreu no último sábado, aos 81 anos. "Viemos para celebrar um homem extraordinário, um guerreiro, um estadista, um patriota que personificou o que há de melhor na América”, disse antigo presidente dos EUA. "Ele tornou-nos melhores Presidentes, como tornou melhor o Senado [câmara alta do Congresso norte-americano], como tornou o país melhor", acrescentou.

Também o ex-presidente George W. Bush marcou presença na homenagem. Para Bush, a ausência de McCain vai ser sentida "como o silêncio depois de um poderoso rugido”. Nas suas palavras, McCain “amava a liberdade com a paixão de um homem que conhecia a ausência dessa mesma liberdade”.

Da parte da família, ouviram-se as palavras da filha do senador, Meghan McCain. "Foi um grande homem. Estamos aqui reunidos para lamentar a morte da grandeza norte-americana. A verdadeira, não a retórica barata de homens que nunca chegaram perto do sacrifício que ele ofereceu voluntariamente, nem da retórica oportunista daqueles que viveram vidas de conforto e privilégio”, afirmou.