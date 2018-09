Ford. 24 mil postos de trabalho em risco na Europa

Estas medidas inserem-se no âmbito de um plano de recuperação das operações no mercado europeu.

A Ford Motor poderá eliminar 24 mil postos de trabalho na Europa, bem como parar de produzir modelos como o Mondeo, Galaxy e S-Max, avança o jornal Sunday Times.

Estas medidas inserem-se no âmbito de um plano de recuperação das operações no mercado europeu. Isto depois do fabricante ter perdido 73 milhões de dólares (cerca de 62 milhões de euros) com as operações na Europa, entre abril de junho.

Ainda na sexta-feira, a Ford anunciou que vai acabar com as importações de carros que estão a ser montados na sua fábrica na China. Em causa estão as tarifas que Donald Trump já impôs aos bens chineses, na ordem dos 50 mil milhões de dólares.