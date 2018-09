Militar da Marinha detido por roubar material de uma obra em Cascais

Um militar da Marinha foi detido em flagrante delito, esta madrugada, enquanto estava a roubar material de uma obra, em Alcabideche, Cascais.

Fernando Fonseca, porta-voz da Marinha, em declarações à Lusa disse que o homem “foi detido em flagrante delito, sem oferecer resistência, a furtar pedras de granito” de uma obra. O militar estava a carregar o material numa viatura que pertencia à Marinha, motivo que levou a autoridade a “instaurar um processo disciplinar”.

O homem era um cabo fuzileiro, com a especialidade de condutor, que tinha sido colocado no Comando do Corpo de Fuzileiros, na Base de Alfeite, em Almada, referiu Fernando Fonseca.

Fonte do Comando Geral da GNR disse à Lusa que receberam uma denúncia de roubo entre a 1h e as 2h da manhã. Quando chegaram ao local, a viatura já estava carregada com o material roubado.

O detido será presente a tribunal para primeiro interrogatório durante a manhã desta segunda-feira.