Acidente entre camiões corta IC2

O acidente obrigou ao corte do sentido sul-norte

Um acidente que envolveu dois pesados de mercadorias e um motociclo, na manhã desta segunda-feira, na IC2 obrigou ao corte das vias no sentido sul-norte.

Os dois pesados colidira tendo galgado o separador central. O motociclo vinha no sentido contrário e acabou por ser envolvido no acidente.

Do acidente resultou um ferido ligeiro, com cerca de 30 anos, avança ao Notícias ao Minuto o INEM. O alerta foi dado pelas 10h40.

A PSP está a desviar o trânsito das entradas da N10 para IC2 uma vez que a circulação está interrompida no sentido sul-norte e no sentido contrário apenas se circula pela via mais à direita. Não há ainda previsão para abertura das vias.